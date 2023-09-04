Появилось видео обмена приветствиями между Марио Фернандесом и футболистами ЦСКА перед матчем

Пресс-служба РПЛ опубликовала видео с приветствием между защитником «Зенита» Марио Фернандесом и его бывшими одноклубниками по ЦСКА (1:1) перед матчем 7-го тура РПЛ.

Видео появилось в Telegram-канале РПЛ еще 3 сентября.

Сегодня пресс-служба ЦСКА опубликовала фото с холодным приветствием Фернандеса и голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

В летнее трансферное окно 32-летний защитник, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 год, подписал контракт с «Зенитом».