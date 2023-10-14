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РПЛ

Сегодня, 14:28

Ранджелович — об Эраковиче: «Точно знаю, что он перешел в «Зенит» не из-за денег»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Предраг Ранджелович прокомментировал «СЭ» переход сербского защитника Страхини Эраковича в «Зенит».

«Слежу за РПЛ, особенно за Эраковичем. Он хороший игрок. Я тренировал его в «Црвене». Точно знаю, что он перешел в «Зенит» не из-за денег. Мы верим, что он будет даже лучше Видича. Но надо смотреть, как он будет развиваться. Посмотрим, будет играть в «Манчестер Юнайтед» или нет ха-ха», — сказал Ранджелович «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 20-летнего серба в воскресенье, 23 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».

Предраг Ранджелович
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Страхиня Эракович
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