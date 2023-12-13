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Сегодня, 15:00

Орешкин — о карьере Акинфеева: «Игорь и так проявил себя в Европе»

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель правления ПФК ЦСКА Максим Орешкин в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о карьере голкипера армейцев.

В разное время появлялась информация об интересе к Акинфееву от различных европейских клубов, включая «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Однако голкипер остался в России и всю карьеру провел в ЦСКА.

«Какой-то недосказанности точно нет, потому что Игорь более чем попробовал себя в Европе, — сказал Орешкин. — Он большое количество матчей за ЦСКА в Европе провел и проявил себя на этом уровне. Доказал, что он является одним из топовых мировых вратарей. Игорь всю жизнь провел в ЦСКА, он действительно искренне любит клуб. Он заслужил любовь со стороны болельщиков. И уверен, что он гордится тем, что такие прекрасные годы провел и продолжает проводить здесь, в ЦСКА».

Игорь Акинфеев празднует победу в&nbsp;Кубке УЕФА с&nbsp;командой. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Орешкин
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