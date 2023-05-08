Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина: «Опережая соперников, опережаем время!»

Сегодня, 14:17
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала победу сине-бело-голубых в чемпионате России.
«Зенит», став чемпионом в 2023 году, завоевал 22-й трофей в 21-м веке! Опережая соперников, опережаем время! Наши цели неизменны — быть всегда и во всем первыми!» — приводит слова Илюхиной пресс-служба клуба.
В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.