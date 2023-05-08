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Сегодня, 14:17

Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина: «Опережая соперников, опережаем время!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала победу сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Зенит», став чемпионом в 2023 году, завоевал 22-й трофей в 21-м веке! Опережая соперников, опережаем время! Наши цели неизменны — быть всегда и во всем первыми!» — приводит слова Илюхиной пресс-служба клуба.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ. 

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-05-08-elena-ilyukhina-operezhaya-sopernikov-operezhaem-vremya-.htm
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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