Представитель Дзюбы объяснил, почему Артем не перешел в «Торпедо» и «Пари НН»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал, почему сорвались переходы его клиента в «Торпедо» и «Пари НН».

«Переговоры с российскими клубами не было сложными, они были парадоксальными. Для «Торпедо» Дзюба стоил бы небольших денег. Хотя есть миф, что Дзюба думает только о деньгах, что он алчный, но это абсолютно не так.

Я здесь не видел рисков, как и бывший президент «Торпедо» Илья Геркус. Дальше включились какие-то неспортивные дела, слышал про имидж, что странно, у тренера были какие-то сомнения, видимо, личные опасения.

«С «Пари НН», вроде, тоже все хотели, все были за. «Пари НН», в моём понимании, тоже не находится вверху турнирной таблицы и у него задача избежать стыковых матчей. Туда пришёл молодой и амбициозный тренер, который тоже был заинтересован, но по непонятным причинам сделка сорвалась», — сказал Гольдман в интервью, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

34-летний российский форвард в феврале подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона. В 18-м туре новичок «красно-зеленых» оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).