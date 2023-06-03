Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:22

Представитель Макарова заявил, что к футболисту есть интерес от зарубежных клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о ситуации с будущим вингера Дениса Макарова.

«У Дениса действующий контракт с «Динамо». В клубе сейчас грядут перемены, он ждет и наблюдает за ситуацией. В то же время на нас выходили иностранные партнеры и говорили, что к Макарову есть интерес от иностранных клубов. Переговоров мы не вели, поэтому называть клубы не будем», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Макаров провел 33 матча в составе «Динамо» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-makarova-k-denisu-est-interes-ot-zarubezhny-h-klubov/
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стример Бустер: «Соболев — офигенный мужик, от общения с ним приятные ощущения»

«Зенит» договорился о выкупе Мантуана