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Сегодня, 17:24

Представители Алипа отреагировали на информацию об интересе «Реала» к игроку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, прокомментировали слухи о том, что в услугах их клиента заинтересован «Реал».

Об интересе «Реала» к 24-летнему футболисту 27 декабря сообщал Tengri Sport.

«Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения «Реала», то пока на бумаге мы его не получали», — приводит ответ агентства Sport24.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Нуралы Алип
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