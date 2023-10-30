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Сегодня, 13:18

Представители Коррея заявили, что зимний трансфер футболиста в Россию возможен

Алина Савинова
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Представители защитника «Шавиша» Жоау Коррея, агентство Sferico Sports, оценили вероятность перехода футболиста в РПЛ зимой.

«На данный момент мы ни с кем из России не общаемся, но трансфер вполне возможен, если будет предложение. Жоау готов к новому вызову», — приводит «РБ Спорт» слова представителя футболиста из агентства.

Жоау выступает за «Шавиш» с 2019 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 8 матчей за португальскую команду и отметился 2 забитыми мячами.

За сборную Португалии защитник дебютировал в марте 2022 года. Всего за национальную команду он сыграл в 2 матчах (против сборных Гваделупы и Лихтенштейна).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agentstvo-korreya-transfer-v-rossiyu-zhoau-gotov-k-novomu-vy-zovu/
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