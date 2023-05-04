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Сегодня, 23:27

Президент «Атлетико Тальерес» рассказал об интересе из России к хавбеку Гарро

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Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси рассказал об интересе к полузащитнику Родриго Гарро из России. Ранее сообщалось, что заполучить игрока хочет «Спартак».

«Есть две команды, которые заинтересованы в Гарро. Одна из России и одна из Германии. Больше ничего не могу сказать. Сейчас мы сосредоточены только на результатах команды! Еще будет время для принятия решений», — цитирует Фасси Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Гарро провел за «Атлетико» 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-v-atletiko-talyeres-rasskazali-ob-interese-k-garro-iz-rossii
ФК Спартак (Москва)
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