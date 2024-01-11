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Сегодня, 15:20

Президент «Оренбурга» поделился мнением о трансфере Веры в «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскрыл подробности несостоявшегося перехода центрального полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» и рассказал об интересе к аргентинцу со стороны других клубов.

— Есть ли на данный момент предложение по Лукасу Вере?

— Мы официально направляли письмо в «Локомотив», достигнув предварительного соглашения по сумме трансфера. В письме расписали структуру платежей за футболиста, где предложили вариант: половину суммы за трансфер Веры «Локомотив» платит сразу, а вторую часть — в мае этого года. Московская команда настаивала на следующем: первую часть за трансфер аргентинца выплатить в январе этого года, в вторую — в январе 2025 года, что нас не устроило. Поэтому мы сказали, что наш клуб не является кредитной организацией и если у «Локомотива» нет денег, то пускай не покупают этого игрока, — цитирует Еремякина Sport24.

В декабре стало известно, что трансфер Веры в «Локомотив» сорвался.

26-летний аргентинец играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Контракт Веры с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611302-prezident-orenburga-k-vere-yest-interes-ot-odnogo-inostrannogo-kluba-my-uzhe-progovorili-nekotoryye-detali
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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