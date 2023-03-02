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Сегодня, 12:30

Президент «Оренбурга» считает, что Стаматову надо доиграть свой контракт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о ситуации с будущим защитника Матео Стаматова.

«Считаем, что Стаматову надо доиграть свой контракт, который рассчитан до июня. А дальше будем смотреть. Продление? Пока ни с кем особо эти темы не обсуждали, но работаем над этим каждый день. Придет время, примем решение», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Стаматов выступает за «Оренбург» с лета 2021 года. В первой части текущего сезона защитник провел 10 матчей в составе команды, но результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-schitaem-chto-stamatovu-nado-doigrat-svoj-kontrakt/
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