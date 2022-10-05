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Судейство

Сегодня, 17:00

Дюков об отстранении судьи Матюнина: «Для недоверия есть достаточно факторов»

Дюков высказался об отстранении от игр арбитра Алексея Матюнина.
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков высказался об отстранении от игр арбитра Алексея Матюнина.

«Он отстранен на основании отсутствия доверия к этому судье. Для этого недоверия есть достаточное количество факторов. Нельзя сказать, что эти факты документированы и дают нам основание обратиться в правоохранительные органы. Но даже отсутствие документов не означает, что у нас вернулось доверие к судье Матюнину», — сказал Дюков.

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Барселона 0
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