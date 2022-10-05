Дюков об отстранении судьи Матюнина: «Для недоверия есть достаточно факторов»

Президент РФС Александр Дюков высказался об отстранении от игр арбитра Алексея Матюнина.

«Он отстранен на основании отсутствия доверия к этому судье. Для этого недоверия есть достаточное количество факторов. Нельзя сказать, что эти факты документированы и дают нам основание обратиться в правоохранительные органы. Но даже отсутствие документов не означает, что у нас вернулось доверие к судье Матюнину», — сказал Дюков.

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.