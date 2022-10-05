Президент РФС Дюков ответил на вопрос о ситуации с Fan ID

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о ситуации с Fan ID в текущем сезоне РПЛ.

«Закон у нас принимает Госдума. Этот закон был внесен правительством. Правительство считает, что этот закон нужен. Для его реализации были приняты нормативные документы. Не жду, что будут внесены изменения в закон. Мы понимаем, чем руководствовалось правительство при принятии этого закона — обеспечение безопасности во время приведения футбольных матчей. Этот вопрос за ответственность правительства и правоохранительных органов. Они считают, что этот закон нужен. Посещаемость? Сложно делать какие-то выводы. Если сравнивать с прошлым сезоном, мы видим рост посещаемости. Если сравниваем с предыдущими сезонами — мы видим снижение. Мы видим снижение посещаемости и в хоккее, где нет Fan ID.

Сложно сказать, какой фактор повлиял. Понятно, что введение закона о Fan ID повлиял на посещаемость, мы знали об это изначально. У болельщиков был определенный паттерн поведения для похода на стадион. Сейчас этот паттерн изменился, нужно время, чтобы болельщики получили карты. В начале были определенные проблемы с системой получения карты болельщиков. Сейчас она работает практически без сбоев, насколько мне известно. Всего было выдано два десятка отказа. Из них часть была по решению суда. Обсуждается возможность получения карт дистанционно, без посещения МФЦ. Такая система позволит упростить получения персональных карт. Мне кажется, проще получить карту и забыть об этом, чем переживать и постоянно обсуждать этот вопрос", — сказал Дюков.

Круглый стол по вопросу Fan ID состоится 22 октября.

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.