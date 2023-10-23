Президент «Ростова» рассказал, что клуб не получал официальных предложений по игрокам

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос об интересе к игрокам команды.

«Предложений на выход не было. Были интересы. Предложение — это когда приходит официальная бумага с запросом в клуб. Официальных предложений мы не получали ни по одному игроку. Но практика такова, что, перед тем как отправлять предложение, заинтересованный клуб проводит консультации: встречаются, общаются, ведут переговоры на уровне агентов. Интересы были, дальше них мы никуда не продвинулись. Но у нас и позиция была такова, что мы хотели сохранить состав. На мой взгляд, Осипенко — сильнейший защитник РПЛ, к нему всегда есть интерес. К Глебову, Комличенко и Уткину — тоже. Но этот интерес от российских клубов на уровне разговоров», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

После 12 туров «Ростов» занимает 10-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).