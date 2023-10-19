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Сегодня, 18:15

Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о создании «Ростова-2»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о том, что в клубе скоро будет создана вторая команда.

— При этом без них результаты были выше.

— Потому что подтянули молодежь, которая была заряжена. Я вообще за то, чтобы развивать молодежный футбол. Все наши планы на это нацелены. Наша молодежка сейчас идет на первом месте в МФЛ, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где-то по арендам — создадим «Ростов-2» на базе нашей молодежки. В марте 2024-го мы стартуем в ФНЛ-2.

— А что собой тогда будет представлять молодежка?

— В этой команде будут играть ребята помладше — 2006 года рождения.

— Какие планы на «Ростов-2»?

— В основном составе будет 14-15 игроков. Остальные — ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

— Почему не сделали «Ростов-2» раньше?

— Раньше у нас не было полей и состава. Сейчас состав есть, а также появилась инфраструктура.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Футбол
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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