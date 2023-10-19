Соболев провел тренировку в общей группе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сегодня провел тренировку в общей группе московской команды, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом возник скрытый конфликт. Отмечалось, что тренер не доволен тем, как Соболев относится к тренировкам, а самого футболиста не устраивает тактическая роль на поле и положение капитана команды Георгия Джикии, который перестал попадать в основной состав.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков за 11 туров.