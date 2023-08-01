Президент РПЛ Алаев прокомментировал недовольство «Спартака» календарем лиги

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о недовольстве «Спартака» календарем чемпионата на сезон-2023/24.

«Есть рабочие моменты, у каждого клуба разные ситуации, разные ограничения, и всегда бывают какие-то пожелания у всех клубов. Мы всегда все эти пожелания выслушиваем и, если есть где возможность пойти навстречу, мы всегда пойдем. Но, к сожалению, не всегда это возможно, поэтому «Спартак» здесь ничем не отличается от других клубов. Есть пожелания по дню, когда играть, по времени и иные пожелания», — сказал Алаев «РИА Новости».

Ранее Абаскаль высказался о календаре «Спартака» на сезон-2023/24.