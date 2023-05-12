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РПЛ

Сегодня, 12:52

Алаев — о выходе команд ФНЛ в РПЛ: «Есть спортивный принцип и соответствие требованиям»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о порядке выхода клубов в ФНЛ и РПЛ.

«Есть четкий порядок того, как стать членом РПЛ — спортивный принцип и соответствие требованиям. Для этого существует процедура лицензирования, она проходит сейчас. До конца мая она будет завершена. Надеюсь, что все, кто претендует, получат лицензию. К сожалению, я вижу, что у многих клубов есть большие вопросы. Нам бы хотелось, чтобы вопрос повышения в классе решался только на футбольном поле. Но есть требования, которые известны заранее.

Можно вспомнить пример «Оренбурга», когда они получили право на повышение, но стадион не соответствовал требованиям. Далее они попали в стыки, поправили ситуацию. Исключения может делать единственный орган — Исполком РФС. Моя личная точка зрения, не вижу форс-мажорных обстоятельств», — сказал Алаев.

Первая лига
РПЛ
Александр Алаев
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