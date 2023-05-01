КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:46

Президент «Торпедо» обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Ярослав Савин после поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» обратился к фанатам команды. Он объяснил, что тренерский штаб усиленно работает над улучшением положения клуба в чемпионате России.

«Это был непростой матч в очень сложном для нашего клуба сезоне. Но ежедневно на протяжении последних двух месяцев футболисты клуба и тренерский штаб отдают много сил, чтобы выправить турнирное положение в, казалось бы, уже безнадежной ситуации.

В команде нет равнодушных людей, все понимают цели, которые стоят перед клубом, и готовы их добиваться.

В оставшихся матчах сезона сделаем все от нас зависящее, чтобы отблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас на трибунах и удаленно. Мы уверены, что все прикладываемые усилия принесут свои плоды», — цитирует Савина пресс-служба команды.

«Сочи» прервал серию из 3 поражений и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 13 очков.

 

РПЛ
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В США женщину обвинили в торговле человеческими останками
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Галактионов допустил, что Пиняев успеет восстановиться к матчу против «Сочи»
Скорпион Дзюбы, сердце Изидора и разгром: крупная победа «Локо» в фото
Долгов — после 1:5 от «Локомотива»: «Будем разбирать, что пошло не так, чтобы такого больше не было»
Галактионов: «На сто процентов доволен победой «Локомотива» над «Химками»
Эштреков оценил победу «Локомотива» над «Химками» в матче 25-го тура РПЛ
Нагорных: «С Дзюбой договорились, что все точки поставим после окончания чемпионата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба назвал своего любимого комика

Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»