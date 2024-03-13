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13 марта, 21:05

Президент «Урала»: «Угрозы отставки Гончаренко нет. Он будет работать с нами еще не один год»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем главного тренера Виктора Гончаренко.

«Нет угрозы отставки Гончаренко. И не было ее. Думаю, с нами он будет еще не один год работать. Мы даже не рассматриваем возможность вылета. Делаем все, чтобы этого не было. Статистика? Она пугающая и для нас. Но тренерский штаб хороший, вижу их работу, знаю все. Что-то не получилось. Но в начале сезона все радовались, что мы набирали очки. Будем стараться», — сказал Иванов.

«Урал» после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.

ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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