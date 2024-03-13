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13 марта, 21:39

De Telegraaf: власти Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса

Сергей Разин
корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Органы юстиции Нидерландов работают над экстрадицией нападающего «Спартака» Квинси Промеса сообщает De Telegraaf со ссылкой на криминального журналиста Джона ван ден Хеувела.

По сведениям источника, вопрос экстрадиции продвигается очень медленно.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

Квинси Промес. Промес подставил «Спартак» и достал примерно всех. Пора отвечать за свои поступки

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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