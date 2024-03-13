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13 марта, 20:20

Корнеев — об отставке Ивича: «Странное и глупейшее решение»

Константин Белов
Корреспондент
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший ассистент сборной России Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов! Могли бы, наконец, пополнить свой музей хоть каким-то трофеем! В этом увольнении нет никакой спортивной логики, это решение кричит о том, что «Краснодару» выигрывать вообще не обязательно! Здесь больше просматривается желание Галицкого вернуться к процессу влияния на тренерские решения, что с Ивичем было невозможно. Посмотрим, что будет дальше, но интуиция мне подсказывает что следующий тренер «Краснодара» будет один из бывших!» — сказал Корнеев «СЭ».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Ивича с поста главного тренера клуба.

Игорь Корнеев
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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