Президент «Урала» Иванов об автоголе Филипенко: «Я поддержал парня. Он расстроился»

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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» рассказал об общении с защитником Егором Филипенко после матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
«Я поддержал парня. Он расстроился, хотя я считаю, что сегодня он был одним из лучших, — сказал Иванов «СЭ». — Когда Егор приехал и долго не играл, у меня, скажу честно, складывалось впечатление, что он не очень. А тут я увидел, что Егор уже второй матч играет очень здорово. В моменте с автоголом, ему некуда было деваться. Никаких претензий к Егору, он был одним из лучших на поле. Его я просто подбодрил, сказал, что ничего страшного, так бывает, он не виноват».
В концовке игры Филипенко забил сначала в чужие ворота, а потом — в свои.
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