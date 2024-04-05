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Сегодня, 20:32

Президент «Урала» Иванов: «Кики немного потерялся, но у нас к нему нет претензий»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что с адаптацией португальского защитника Кики возникли небольшие сложности.

«Кики играл со «Спартаком», «Локомотивом», он квалифицированный футболист, мы же его не просто так взяли. Видимо, период адаптации немного не так прошел, он немного потерялся. Все-таки в Португалии несколько другой футбол, у нас более силовой, надо бежать. У нас к Кики, по большому счету, нет претензий. Адаптируется к городу, к стране, к команде и будет играть. Нас он устраивает», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Кики перешел в «Урал» в июне 2023 года. За екатеринбургскую команду 29-летний футболист провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Кики
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