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Сегодня, 13:45

Президент «Урала»: «Спасибо Дзюбе, что позвонил Ишкову и поддержал после незабитых пенальти»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Илья Ишков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» выразил надежду, что нападающий Илья Ишков не сломается после того, как дважды не забил пенальти в домашнем матче с «Локомотивом».

— Домашний матч с «Локомотивом» (2:2) — драма 18-летнего Ишкова, который с двух попыток не смог реализовать пенальти. Что сказали ему после игры?

— Да его все поддержали! Буквально все. Я благодарен Артему Дзюбе, который нашел его телефон, позвонил Илье и сказал, что в футболе все бывает. Что касается двух неудачных попыток, то, на мой взгляд, виноваты наши более опытные игроки. Они не должны были разрешать молодому парню подходить к «точке» во второй раз. Мало ли что он хочет? Это все равно, что если ваш 10-летний сын подойдет к вам и скажет: «Пап, купи мне бутылку водки, я хочу попробовать». Вы же ему не разрешите. Правильно?

А тут ребята пошли Илье навстречу. У него, кстати, ударище мощнейший, он и штрафные может исполнить, но тут было ясно, что парень переволновался. У него мандраж. И раз возникла такая ситуация, что судья попросил перебить пенальти, опытный футболист должен был сказать Ишкову: «Парень, отдохни, теперь исполнит другой».

Что ж, тоже опыт. Я Илью только успокаивал после матча. Его старший брат играет у меня в мини-футбольном клубе, младший тоже у нас занимается. Такая спортивная семья. Я к Ишкову тепло отношусь. Дай бог, чтобы эта неудача бесследно прошла в его карьере.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Артем Дзюба
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