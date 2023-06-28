Президент «Урала»: «У нас для Шатова всегда открытый контракт. Если решит заканчивать — это его выбор»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем полузащитника Олега Шатова, контракт которого действует до конца июня 2023 года.

«Олег Шатов не присоединился к сборам с командой. Продолжает восстанавливаться, лечиться. Сейчас проходит реабилитацию. Если он ее пройдет и будет готов, то будет начинать сезон вместе с нами.

Для нас у него всегда открытый контракт. Если почувствует, что сможет играть, то придет и скажет: «Все, готов. Буду тренироваться». Если решит заканчивать — тоже его выбор. Олег — наш футболист, воспитанник. Мы всегда его ждем. Считаю, Шатову рано заканчивать. Ему еще играть и играть», — приводит Sport24 слова Иванова.

В сезоне-2022/23 32-летний Шатов принял участие в 5 матчах «Урала» и не отличился результативными действиями.