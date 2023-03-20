Прокуратура Нидерландов запросила для полузащитника «Урала» Влута 3,5 года тюрьмы

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Прокуратура Нидерландов требует для полузащитника «Урала» Рая Влута 3,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, участником которого стал футболист. Сам Влут дал показания по делу в суде в Харлеме.
«Я выпил два или три бокала ликера. До несчастного случая я был на вечеринке в Амстердаме, которая закончилась раньше запланированного. Мы собирались переночевать в отеле в Амстердаме, но придумали новый план и поехали в Роттердам. Не подумав, мы сели в машину, а я оказался за рулем», — цитирует Влута NU.nl.
В ноябре 2021 автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.
С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.