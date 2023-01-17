Сегодня, 20:14
Нападающий Квинси Промес посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Автомобилистом».
Встреча проходит в Москве на льду арены «Мегаспорт».
Промес не полетел на первые учебно-тренировочные сборы «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.
31-летний нидерландец тренируется в манеже с молодежным составом «Спартака». Промес будет заниматься с молодежкой красно-белых до 27 января, пока команда не улетит на сбор в Турцию. После футболист будет работать с персональным тренером.