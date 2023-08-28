Пять игроков «Спартака» вызваны в иностранные национальные сборные

Пять игроков «Спартака» вызваны в иностранные национальные сборные на сентябрьские матчи, сообщает пресс-служба красно-белых.

Тео Бонгонда получил приглашение в сборную ДР Конго, Кристофер Мартинс выступит за сборную Люксембурга, Хесус Медина вызван в команду Парагвая, Шамара Николсона ждут в сборной Ямайки, а Срджан Бабич вошел в расширенный список сборной Сербии.

29 августа «Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России. Начало — в 19.30 мск.