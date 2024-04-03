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Судейство

3 апреля, 22:20

Пять лет назад впервые в России ВАР исправил ошибку судьи

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судьи и бригада ВАР матча «Урал» — «Арсенал».
Фото Из личного архива Александра Боброва
Судьи и бригада ВАР матча «Урал» — «Арсенал».
Фото Из личного архива Александра Боброва
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Ровно пять лет назад, 3 апреля 2019 года, во втором тайме кубкового матча «Урал» — «Арсенал» впервые в истории российского футбола с помощью видеоарбитра (ВАР) была исправлена ошибка судьи.

Когда на телесекундомере было 59 минут и 14 секунд, судья Алексей Еськов остановил встречу и наказал игрока хозяев поля Бумаля желтой карточкой за грубый фол против Берхамова. Затем вмешался ВАР — Михаил Вилков.

Еськову предложили посмотреть видеозапись на мониторе у поля. И на исходе 64-й минуты рефери, изучив повторы, решил изменить свое решение и заменил желтую карточку на красную.

В общей сложности, с момента остановки игры до удаления прошло 4 минуты и 41 секунда. Это очень долго. Но в итоге общими усилиями судьи выработали правильный вердикт.

Судьи и бригада ВАР матча «Урал» — «Арсенал».
Фото Из личного архива Александра Боброва
3 апреля. Екатеринбург. &quot;Урал&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 1:0. Хозяева одержали победу в первом матче кубкового полуфинала. Бумаль и Еськов открыли новую эпоху в российском футболе

Петрюс Бумаль
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Урал
Алексей Еськов
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