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3 апреля, 22:42

Мележиков прокомментировал свое назначение исполнительным директором РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал должность в РПЛ. Сегодня, 3 апреля, функционер стал новым исполнительным директором.

«Я буду отвечать за операционную деятельность. Мне хотелось бы продолжить работать в российском футболе. В РПЛ собрана сильная команда менеджеров.

Задача полностью обеспечить координацию по всем направлениям. Чтобы президент лиги сконцентрировался на более важных вопросах», — сказал Мележиков.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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