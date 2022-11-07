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Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» предположил, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.
— Дзюба теперь снова свободный агент. Увидим его зимой в РПЛ?
— Наверняка. Понятно, это будет уже не «Зенит», не «Спартак» и не ЦСКА. В «Динамо», «Ростове» и «Краснодаре» позиция центрфорварда тоже укомплектована.
— Куда ж податься Артему? В «Торпедо»?
— Ну, там его зарплату вряд ли потянут. А вот переход в «Сочи» или «Локомотив» вполне реален.
34-летний Дзюба стал свободным агентом после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».