Рахимов — о ничьей «Рубина» с ЦСКА: «Реализация не дала нам победить»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против ЦСКА (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Реализация не дала нам возможности сегодня победить. Плюс во втором тайме до минуты 75-й мы не позволяли ничего сопернику, а дальше было три не очень хороших ситуации, когда ЦСКА мог забить. Могли и пропустить, поэтому 0:0 — значит 0:0», — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

ЦСКА набрал 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Рубина» — 13 очков и 10-е место.

Армейцы в следующем матче примут «Краснодар» 29 октября. Казанцы дома сыграют с «Балтикой» 27 октября.