Рианчо: «Молодому испанцу нет смысла ехать в Россию играть за «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность перехода испанского футболиста в клуб РПЛ.

«В Испании у молодых игроков никогда не возникает проблем с игровой практикой. Наша футбольная школа — одна из сильнейших в мире, поэтому выпускники академий всегда могут найти себе место в испанских или других европейских клубах. Молодому испанцу сейчас нет смысла приезжать играть в Россию за «Спартак». Все-таки РПЛ значительно уступает ла лиге по уровню», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В ближайшем туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет против «Балтики». Встреча состоится 25 ноября в Калининграде.