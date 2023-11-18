Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:59

Рианчо: «Молодому испанцу нет смысла ехать в Россию играть за «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность перехода испанского футболиста в клуб РПЛ.

«В Испании у молодых игроков никогда не возникает проблем с игровой практикой. Наша футбольная школа — одна из сильнейших в мире, поэтому выпускники академий всегда могут найти себе место в испанских или других европейских клубах. Молодому испанцу сейчас нет смысла приезжать играть в Россию за «Спартак». Все-таки РПЛ значительно уступает ла лиге по уровню», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В ближайшем туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет против «Балтики». Встреча состоится 25 ноября в Калининграде.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
0
Читайте также
Перешел в «Рубин» из «Барсы» и грустил в отеле с видом на Кремль. Удивительная карьера Сонга
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Рахимич не примет участия в ретро-матче ЦСКА и «Локомотива»

Семак: «Любой спортсмен не хочет проигрывать, но сегодня «Нефтчи» оказались более удачливыми»