0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:54

Рианчо: «Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Гильерме Абаскаля о том, что полузащитник Квинси Промес готовится к возобновлению сезона индивидуально.

«Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. Только коллективные тренировки и игры во время предсезонки задают ритм игры», — сказал Рианчо Metaratings.ru.

Промес пропускает зимние сборы красно-белых по личным обстоятельствам.

Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 16 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-promes-ne-smozhet-podoiti-k-vozobnovleniyu-sezona-v-optimalnoi-forme-228994/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
DM назвала полет российских Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Западу
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
В Запорожской области рассказали о составе батальона Судоплатова
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шмаров: «Сможет ли Промес набрать игровой тонус — вопрос»

Павлюченко об индивидуальных тренировках Промеса: «Футболист такого уровня должен уметь перестраиваться»