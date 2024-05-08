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Сторона агента Маньякова — о споре с Игнатовым: «Борьба не закончена, впереди как минимум три инстанции»

Константин Белов
Корреспондент
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Во вторник, 7 мая, состоялось заседание Верховного Суда РФ по спору между футболистом «Спартака» Михаилом Игнатовым и его бывшим спортивным агентом Александром Маньяковым.

«СЭ» получил комментарий по поводу результатов рассмотрения дела у юристов, представляющих Маньякова, — Анастасии Хантимировой и Владимира Шафрана.

— Как оцениваете заседание в Верховном Суде РФ?

— Мы находимся в некотором недоумении относительно торжествующих заявлений команды Игнатова о своей победе. Команда Игнатова просила оставить в силе решение первой инстанции, мы просили изменить решения апелляции и кассации в части применимых процессуальных последствий, Верховный Суд РФ спустил дело в апелляционную инстанцию. Формально спор завершился «вничью», фактически — решение ВС РФ свидетельствует в пользу наших доводов.

Наш основной посыл заключается в том, что государственные суды не имеют достаточной компетенции для разрешения спортивных споров — не с точки зрения профессионализма судей, а с точки зрения специальных знаний и умения работать в рамках специальных процедурных протоколов, которыми являются регламентные нормы РФС.

И Верховный Суд с нами согласен — принятое им решение свидетельствует о том, что с точки зрения ВС РФ нет ни одной инстанции, которая бы правильно рассмотрела данное дело. Это означает, что вопрос специальной подсудности спортивных споров действительно имеет такое большое значение, которое мы ему придаем. Собственно, именно этот вопрос и будет основным предметом рассмотрения апелляционной инстанции, куда вернулось дело.
Резюмируя, отметим, что позиция Верховного Суда позволяет нам говорить о том, что ни один государственный суд не справился с рассмотрением настоящего дела так, как это удовлетворило бы высшую судебную инстанцию. Так, может быть, все-таки передадим спор в спортивный арбитраж?

— Каковы ваши дальнейшие действия в рамках этого спора?

— Как мы уже говорили, дело вернулось в апелляцию и будет заново рассмотрено по существу. Мы дождемся мотивированного определения ВС РФ, в котором он изложит отдельные аспекты, на которые следует обратить внимание при новом рассмотрении дела.

На наш взгляд, нет никаких оснований, чтобы оставить в силе решение суда первой инстанции, и основной фокус апелляции будет направлен на рассмотрение именно вопроса подсудности спора государственным судам либо спортивному арбитражу. Борьба не закончена, впереди еще как минимум три инстанции.

Ранее спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы Игнатова, сообщил «СЭ», что сторона футболиста победила в споре с агентом Маньяковым в Верховном Суде РФ. При этом, по словам специалиста, его команда готовится к апелляционной инстанции в Мособлсуде.

Михаил Игнатов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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