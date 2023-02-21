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Сегодня, 16:02

Рейхмен рассказал об уходе из «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен рассказал об уходе из клуба.

«Что не устраивало в «Краснодаре»? Он стал для меня вторым домом. Когда я был в академии, и в мыслях не держал переход куда-то еще. Но, когда начал расти, постепенно стало складываться понимание: могу больше. Мне 20 лет. Многие говорили, что мне рано переходить, но я так не считал. Каждый футболист индивидуален. Если ты молодой, это не значит, что ты не в состоянии выступать на уровне РПЛ. На своем примере тоже хочу это доказать. Хотели ли меня удержать в «Краснодаре»? Разговоров со Сторожуком не было, а вот с Галицким — да. Но пускай он останется между нами. Скажу только, что обошлось без ультиматумов. И мне запомнились слова финансового директора Арама Фундукяна: «Двери «Краснодара» всегда открыты для тебя». Это много для меня значит. Не исключаю, что вернусь в «Краснодар» совершенно другим игроком. Я бы сильно этого хотел, это было бы счастьем», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Рейхмен воспитывался в молодежной системе «Краснодара» в 2014-2018 годах, а также выступал за клуб в 2018-2022 годах. Летом 2022 года Рейхмен подписал контракт с «Торпедо», а зимой перешел в «КАМАЗ» на правах аренды.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-21-eks-igrok-krasnodara-ob-ukhode-ponimal-mogu-bolshe-govoril-s-galitskim-khotelby-vernutsya-tuda-drugim-igrokom
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