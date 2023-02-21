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Сегодня, 15:56

Заварзин заявил, что Малком и Клаудиньо точно усилят сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал новость о том, что в ближайшее время бразильцы «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

«Малком и Клаудиньо точно усилят сборную России. То, что они получат российское гражданство, никак не будет связано со спортом. В следующие семь лет они с футболом закончат, а в ближайшие пять лет сборную России не допустят до международных турниров. У бразильцев другие приоритеты после получения паспорта РФ. Через футбол Малком и Клаудиньо выстраивают свою жизнь в России, правильно делают. Безусловно, они усилят нашу национальную команду. Если Карпин посчитает, что они ему нужны, значит, возьмет их в сборную», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-malkom-i-klaudin-o-tochno-usilyat-sbornuyu-rossii/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Юрий Заварзин
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