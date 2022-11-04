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Сегодня, 12:55

РФС обязал «Сочи» выплатить «Твери» компенсацию за подготовку трех футболистов

Руслан Минаев
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РФС обязал «Сочи» выплатить «Твери» компенсацию за подготовку трех футболистов, сообщает пресс-служба организации.

Союз удовлетворил заявление клуба второй лиги о взыскании денег за подготовку Амира Батырева, Даниила Мартового и Тимофея Шипунова. Сумма компенсации не уточняется.

22-летний Ушатов в сезоне-2021/22 сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

18-летний Шипунов сыграл за «Тверь» 22 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

19-летний Мартовой провел в минувшем сезоне 28 матчей, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

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