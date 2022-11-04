В «Херенвене» заявили, что ЦСКА не выплатил за Эджуке всю сумму трансфера

Генеральный менеджер «Херенвена» Сис Руземонд заявил, что ЦСКА не выплатил до конца сумму трансфера за полузащитника Чидеру Эджуке.

По словам руководителя, армейский клуб должен заплатить 3,1 миллиона евро.

«Это довольно большая сумма для бюджета. ЦСКА заявляет, что платежи не могут быть произведены из-за отключения платежной системы Swift», — цитирует vi.nl слова Руземонда.

Чидера перешел в армейский клуб в 2020 году. По сообщениям СМИ, российская команда заплатила за игрока 12 миллионов евро.

Эджуке покинул ЦСКА в этом сезоне и отправился в аренду в «Герту» по новому правилу ФИФА, которое разрешает легионерам покидать российские клубы.