Рианчо: «Не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Селиховым»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о продлении контракта с вратарем Александром Селиховым.

«Я не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Александром Селиховым. При мне этот вратарь вечно был травмирован, да и сейчас он часто получает повреждения. Что при мне, что при Абаскале, не могу даже вспомнить ни одного матча, где бы сыграл Селихов. Если красно-белые хотят стабильности во вратарской линии, то в старте стоит выпускать Александра Максименко», — приводит слова Рианчо Sport24.

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком». Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.