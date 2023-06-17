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Рианчо не считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любым европейским клубом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что синие-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

«Медведев считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любым европейским клубом? Присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Криштиану Роналду может бороться с «ПСЖ», «Реалом», «Манчестер Сити». А он вообще-то тоже за сборную Португалии выступает! Лига чемпионов – турнир, в котором принимают участие лучшие команды Европы, это самый высокий уровень в мировом футболе. Не все команды могут дотянуться до него», – цитирует Metaratings.ru Рианчо.

По итогам сезона-2022/23 "Зенит" стал чемпионом России.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-malkom-v-sbornoi-brazilii-ne-pokazatel-urovnya-zenita-nikto-zhe-ne-govorit-chto-al-nasr-ronaldu-mozhet-borotsya-s-pszh-259311/
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Рауль Рианчо
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