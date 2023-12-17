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Сегодня, 16:42

Рианчо: «Испанские тренеры — одни из лучших в мире. Неудивительно, что в РПЛ их много»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о назначении Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Я всегда говорил, что испанские тренеры — одни из лучших в мире. Для меня неудивительно, что в РПЛ много испанских тренеров, что они популярны в России. В мировом футболе в целом много испанских специалистов, поэтому появление еще одного испанца в РПЛ не удивляет. Что касается Морено, то это небезызвестный специалист, но я с его работой плохо знаком. Посмотрим, как он адаптируется к российскому футболу. В любом случае желаю ему успехов. Возглавить последнюю команду чемпионата — трудный вызов», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако», а также входил в тренерские штабы «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

После 18 туров сочинцы с 11 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ispanskie-trenery-odni-iz-luchshih-v-mire-neudivitel-no-chto-v-rpl-ih-mnogo/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Рауль Рианчо
Роберт Морено
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