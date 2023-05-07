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Сегодня, 13:50

Рианчо считает, что методология обучения тренеров в России устарела

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о тренерском образовании в России и Европе.

«Я думаю, что ключевым фактором большого количества иностранных тренеров в чемпионате России является образование. Считаю, что подготовка и методология обучения тренеров в России устарела и не отвечает современным требованиям. Современная методология в Европе стремится к целостному развитию футболиста. Новая методология предполагает поиск всесторонне развитых игроков на технико-тактическом и физическом уровне. Игрок новой формации должен меньше бегать, больше думать и принимать быстрые решения во время матча. Он не робот, управляемый с места тренера, игрок новой формации — это тренер в игре», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

63-летний испанский специалист тренировал такие команды, как «Химнастика», «Расинг» (Сантандер), «Леванте», «Рубин», киевское «Динамо», а также «Спартак», который он покинул в 2018 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-podgotovka-i-metodologiya-obucheniya-trenerov-v-rossii-ustarela-249150/
Футбол
Рауль Рианчо
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