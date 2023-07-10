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Сегодня, 16:11

Рианчо считает, что Санчесу будет тяжело адаптироваться в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Испанский тренер Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».

«Санчес — это хороший игрок, но сложно сказать, окажется ли он удачным трансфером для «Спартака». Все зависит от адаптации в новой стране, лиге. Мне кажется, ему будет тяжело», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

27-летний колумбиец с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-sanches-horoshij-igrok-no-emu-budet-tyazhelo-adaptirovat-sya-v-rpl/
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