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Ринат Билялетдинов: «Тикнизян сохранил уважение болельщиков «Локомотива», не перейдя в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о сорвавшимся переходе полузащитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

— Мы можем только гадать, пошел бы Наиру на пользу переход в «Зенит» или нет, — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт». — Там действительно возникла проблема с крайними защитниками: ушли Круговой, Сутормин, Фернандес травму получил. С другой стороны, слева у них играет сильный бразилец Сантос. Так что все равно Тикнизяну могла быть уготована роль дублера. Сложная ситуация. Наверняка Наир советовался со старшими, с руководителями «Локомотива», как поступить. Остался в «Локо» — тоже неплохой вариант.

— Говорят, он пошел ва-банк: попросил у «Зенита» такой контракт, чтобы потом ни о чем не жалеть. «Зенит» отказался его покупать.

— Звучит правдоподобно, но только как версия. Что было на самом деле, мы не знаем. Во всяком случае, Тикнизян сохранил уважение болельщиков «Локомотива», не перейдя в «Зенит». Верность клубу — не пустой звук. Хотя в наши времена такое явление встречается нечасто. Все же в «Локомотиве» он вырос, раскрылся, команда тоже борется за высокие места. Зачем куда-то бежать? Тем более туда, где можно оказаться на скамейке.

В сезоне-2023/24 25-летний игрок сборной Армении провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-tiknizyan-sohranil-uvazhenie-bolel-shhikov-lokomotiva-ne-perejdya-v-zenit/
Наир Тикнизян
Ринат Билялетдинов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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