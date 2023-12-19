Ринат Билялетдинов считает, что Ивич лучший тренер в РПЛ на данный момент

19 декабря, 23:50
Экс-наставник «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, кто, по его мнению, на данный момент лучший тренер в РПЛ.
— Давайте Ивичу дадим. Это естественно.
— Вас удивило, что он так здорово сработал в «Краснодаре»?
— Каждый год кто-то взлетает, а кто-то проваливается. Это не просто так получается. Тут нужно работать. Помимо чисто профессиональных качеств здесь требуется умение работать с группами игроков. Команда — это хрупкое изделие, где есть возрастные футболисты, золотое сечение, молодежь. Женатые — неженатые. Легионеры — нелегионеры. Уметь ими управлять — это достаточно хороший показатель для тренера, — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
Ивич возглавляет «Краснодар». Клуб с 38 очками лидирует в РПЛ после 18 туров. На втором месте идет «Зенит» (36 очков), а третью строчку занимает «Динамо» (32).