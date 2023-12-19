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РПЛ

19 декабря, 23:50

Ринат Билялетдинов считает, что Ивич лучший тренер в РПЛ на данный момент

Виктория Кравченко
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Экс-наставник «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, кто, по его мнению, на данный момент лучший тренер в РПЛ.

— Давайте Ивичу дадим. Это естественно.

— Вас удивило, что он так здорово сработал в «Краснодаре»?

— Каждый год кто-то взлетает, а кто-то проваливается. Это не просто так получается. Тут нужно работать. Помимо чисто профессиональных качеств здесь требуется умение работать с группами игроков. Команда — это хрупкое изделие, где есть возрастные футболисты, золотое сечение, молодежь. Женатые — неженатые. Легионеры — нелегионеры. Уметь ими управлять — это достаточно хороший показатель для тренера, — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Ивич возглавляет «Краснодар». Клуб с 38 очками лидирует в РПЛ после 18 туров. На втором месте идет «Зенит» (36 очков), а третью строчку занимает «Динамо» (32).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-ivich-luchshij-trener-rpl-e-to-estestvenno/
Ринат Билялетдинов
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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