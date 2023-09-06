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Сегодня, 11:35

Билялетдинов — об отставке Евсеева: «Не ожидал этого заявления от «Факела»

Билялетдинов заявил, что не ожидал ухода Евсеева из «Факела»
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Сказать честно, не ожидал этого заявления от «Факела», Вадим же совсем недавно спас команду от вылета в прошлом сезоне. Настроения были позитивные, все радовались. Не знаю, что могло стать истинной причиной для увольнения, может быть, что-то было сказано на эмоциях. Вадим — человек достаточно решительный и за словом в карман не полезет. Всегда может ответить правду-матку. Но гадать бы мне не хотелось. Для меня лично решение о расставании крайне торопливое. Евсеев далеко не новичок в тренерском ремесле, у него за плечами богатый жизненный опыт. Я бы сказал, что в России вообще достаточно странное отношение к тренерам, по крайней мере на мой взгляд. Когда все получается, все восхищаются, дескать, ура, тренер молодец. А как наступает естественный спад, то отношение сразу же меняется. А без спада и поражений и побед не бывает», — приводит слова Билялетдинова RT.

Евсеев возглавлял «Факел» с мая 2023 года. Команда провела 17 матчей во всех турнирах под руководством 47-летнего россиянина, одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.

Источник: RT
Вадим Евсеев
Ринат Билялетдинов
ФК Факел (Воронеж)
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