КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:17

Представитель Бийола: «Без агента Яка не перешел бы в ЦСКА, «Милан» предлагал пятилетний контракт»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Роберт Чибеж прокомментировал слова Евгения Гинера о футбольных агентах, а также заявил, что без его помощи ЦСКА не продал бы Яку Бийола в «Удинезе».

— Скажу так: мистеру Гинеру, может, и не нужны агенты, чтобы приводить игроков в ЦСКА, но они точно ему нужны, когда он хочет продать футболиста. Приведу простой пример. Яка Бийол. Может, мистеру Гинеру и не был нужен агент, чтобы собрать информацию о футболисте, но ему нужен был агент, чтобы убедить Яку ехать в Россию. Разве мистер Гинер нашел «Удинезе»? Разве он нашел клуб, который готов был заплатить? Нет, это сделал агент. Или другой пример. Клуб подписал на пять лет футболиста, но через год им недовольны. Гинер говорит футболисту — уходи, мы в твоих услугах не нуждаемся. Футболист отвечает — нет я останусь еще на четыре года, прописанные в контракте. Что мистер Гинер будет делать?

— Если бы не было вас, Бийол перешел бы в ЦСКА?

— Нет, нет, нет. На тот момент на столе были предложения от ЦСКА и «Милана» — пятилетний, с условием один год отыграть за примаверу и четыре года за первую команду. Это можно сравнить с игрой за ЦСКА? Но было принято решение, что Яка не поедет в примаверу. Я понимаю мистера Гинера, уважаю его, как и все руководители клубов, он хочет, чтобы все было между ним и игроком. Но он забывает одну вещь — агенты находят футболистов, рекомендуют их, помогают подписать их, потом продать их. Это огромная работа и огромный рынок, — сказал Чибеж «РБ Спорт».

Ранее Гинер заявлял, что не видит надобности в футбольных агентах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-bez-agenta-yaka-ne-pereshel-by-v-tsska-milan-predlagal-pyatiletnij-kontrakt/
Яка Бийол
Футбол
РПЛ
ФК Милан
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно
WP назвала несогласные с позицией США по Украине страны
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов — о возможном внедрении плей-офф в РПЛ: «Пока мы без еврокубков попробовать можно, почему нет?»

«Сочи» — «Торпедо»: стартовые составы. Нобоа и Рязанцев выйдут с первых минут