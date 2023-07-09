Родич объяснил, почему не смог заиграть в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Милан Родич высказался о причинах, по которым не сумел заиграть в клубе из Санкт-Петербурга.

«Когда я приехал, считаю, у «Зенита» был более сильный состав, плюс лимит на легионеров. В тот период, я полагаю, если бы было больше игровой практики, я бы смог играть в «Зените». Сейчас было бы больше шансов выступать в основном составе», — цитирует Родича RT.

32-летний серб выступал в РПЛ с 2013 по 2017 годы. Он играл за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов». Сейчас он является игроком сербской «Црвены Звезды».